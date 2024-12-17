Лидер женской сборной Норвегии по биатлону пропустит этап Кубка мира в Анси

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк-Тандревольд пропустит третий этап Кубка мира сезона 2024/2025 в Анси (Франция).

"Мне очень грустно сообщить, что я не буду присутствовать в Гран-Борнане в этом году. Я с нетерпением ждала этих выходных, потому что вы лучшие зрители. Я надеюсь вернуться после Рождества в хорошей форме" – сказала спортсменка.

Напомним, что в течение нового сезона у Ингрид возникали проблемы с сердцем, в одной из гонок ей даже стало плохо.