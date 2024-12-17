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Лидер женской сборной Норвегии по биатлону пропустит этап Кубка мира в Анси
Скорее всего, это связано с проблемами со здоровьем
Getty Images/Global Images Ukraine
Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк-Тандревольд пропустит третий этап Кубка мира сезона 2024/2025 в Анси (Франция).
"Мне очень грустно сообщить, что я не буду присутствовать в Гран-Борнане в этом году. Я с нетерпением ждала этих выходных, потому что вы лучшие зрители. Я надеюсь вернуться после Рождества в хорошей форме" – сказала спортсменка.
Напомним, что в течение нового сезона у Ингрид возникали проблемы с сердцем, в одной из гонок ей даже стало плохо.
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Источник:nordicmag
Опубликовал: Андрей Хижняк
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