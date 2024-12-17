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Лидер женской сборной Норвегии по биатлону пропустит этап Кубка мира в Анси

Биатлон

Скорее всего, это связано с проблемами со здоровьем

Лидер женской сборной Норвегии по биатлону пропустит этап Кубка мира в Анси

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк-Тандревольд пропустит третий этап Кубка мира сезона 2024/2025 в Анси (Франция).

"Мне очень грустно сообщить, что я не буду присутствовать в Гран-Борнане в этом году. Я с нетерпением ждала этих выходных, потому что вы лучшие зрители. Я надеюсь вернуться после Рождества в хорошей форме" – сказала спортсменка.

Напомним, что в течение нового сезона у Ингрид возникали проблемы с сердцем, в одной из гонок ей даже стало плохо.

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Источник:
nordicmag
Опубликовал: Андрей Хижняк
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