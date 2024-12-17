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Мандзин: Хохфильцен, спасибо за урок. Фото

Биатлон
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Опыт и только вперед

Мандзин: Хохфильцен, спасибо за урок. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Виталий Мандзин поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен поблагодарил австрийский Хохфильцен за проведение второго этапа Кубка мира сезона 2024/2025 и решительно настроен на гонки в Анси. Соответствующий пост Виталий опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Спасибо, Хохфильцен, за урок. И очень благодарю мою сестру за то, что приехала и поддержала меня лично. Следующая остановка – Анси"

Напомним, лидер женской сборной Норвегии по биатлону пропустит этап Кубка мира в Анси.

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