Мандзин: Хохфильцен, спасибо за урок. Фото

Украинский биатлонист Виталий Мандзин поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен поблагодарил австрийский Хохфильцен за проведение второго этапа Кубка мира сезона 2024/2025 и решительно настроен на гонки в Анси. Соответствующий пост Виталий опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Спасибо, Хохфильцен, за урок. И очень благодарю мою сестру за то, что приехала и поддержала меня лично. Следующая остановка – Анси"