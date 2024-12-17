Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Одна из лучших биатлонисток сезона пропустит третий этап Кубка мира в Ле-Гран Борнане
Спортсменка не сможет участвовать в соревнованиях по состоянию здоровья
Чешская биатлонистка Маркета Давидова из-за проблем со спиной не выступит на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт в Ле-Гран Борнане (Франция). Об этом пишет Федерация биатлона Чехии.
"Маркета жалуется на сильную боль в спине с утра пятницы. Мы с физиотерапевтами сделали всё возможное, чтобы подготовить её к личным гонкам. Но вчера после гонки мы подумали, что продолжать соревноваться будет очень рискованно. Теперь Маркета отправится домой и пройдёт обследование в Праге", — приводит слова врача сборной Чехии пресс-служба федерации.
По итогам двух этапов Маркета Давидова занимает четвёртое место в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. На её счету одна победа на этапе в Контиолахти (Финляндия).
Популярное сейчас
- Известный украинский тренер принял ЛНЗ, - источник
- Одно сплошное плацебо. Источник сообщил, какой препарат нашли в крови Мудрика
- Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
- Кубок мира 2024/2025. Йоханнес Бе побеждает в гонке преследования, Пbдручный – одиннадцатый
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца