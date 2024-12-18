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Скандал в биатлоне. Спортсменки сборной США рассказали о случаях сексуального насилия
Их игнорировали и заставляли молчать
Фото - Associated Press - apnews.com
Внимание к сборной США по биатлону сейчас приковано из-за скандала, связанного с выходом материала от Associated Press, в котором бывшие американские спортсменки обвинили нескольких тренеров в сексуальных домогательствах.
В материале утверждается, что биатлонистки на протяжении многих лет жаловались руководству USBA (Ассоциация биатлона США) на насилие и сексуальные домогательства со стороны тренеров сборной, однако их предыдущие заявления игнорировались.
Сообщается, что бывшие биатлонистки Джоан Уайлдер (Гютшов) и Грейс Буто обвиняли нескольких тренеров, среди которых фигурируют имена Вальтера Пихлера, Гари Коллиандера и Владимира Червенко. Виновным в замалчивании всех этих заявлений считают Макса Кобба, который с 2006 до 2022 года был президентом ассоциации.
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Добавим, что недавно женская сборная Украины заняла седьмое место в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025.
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