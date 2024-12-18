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Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужской спринт Кубка мира в Анси
Гонка состоится 18 декабря
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по биатлону определилась с составом на первую гонку третьего этапа Кубка мира - мужской спринт.
Соревнования состоятся в четверг, 19 декабря, в 15:30 по киевскому времени.
Стоит отметить, что этап Кубка мира в Анси станет последним в 2024 году.
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Состав Украины на мужской спринт Кубка мира по биатлону в Анси
1. Богдан Цымбал — первая группа
28. Дмитрий Пидручный — первая
34. Антон Дудченко — вторая
40. Виталий Мандзин — вторая
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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