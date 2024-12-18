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Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужской спринт Кубка мира в Анси

Биатлон
Обновлено

Гонка состоится 18 декабря

Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужской спринт Кубка мира в Анси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на первую гонку третьего этапа Кубка мира - мужской спринт.

Соревнования состоятся в четверг, 19 декабря, в 15:30 по киевскому времени.

Стоит отметить, что этап Кубка мира в Анси станет последним в 2024 году.

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Состав Украины на мужской спринт Кубка мира по биатлону в Анси

1. Богдан Цымбал — первая группа

28. Дмитрий Пидручный — первая

34. Антон Дудченко — вторая

40. Виталий Мандзин — вторая

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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