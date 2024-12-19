  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Пидручный раскрыл интригу, чей биб разыграет следующим. Фото
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пидручный раскрыл интригу, чей биб разыграет следующим. Фото

Биатлон
Обновлено

Благородное дело

Пидручный раскрыл интригу, чей биб разыграет следующим. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продолжает участие в благотворительной инициативе "Биб за донат" для проекта "Smart and Save". После второго лота с австрийцем Симоном Эдером наш спортсмен нашел еще одного биатлониста, готового отдать свой гоночный биб и подписать его. На этот раз – это норвежец, великий друг Украины Эндре Стремсхайм.

Напомним, ранее сборная Украины по биатлону назвала состав на мужской спринт Кубка мира в Анси.

По теме
yellow-arrow
Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужской спринт Кубка мира в Анси
yellow-arrow
Скандал в биатлоне. Спортсменки сборной США рассказали о случаях сексуального насилия
yellow-arrow
Одна из лучших биатлонисток сезона пропустит третий этап Кубка мира в Ле-Гран Борнане
Дмитрий Пидручный
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости