Пидручный раскрыл интригу, чей биб разыграет следующим. Фото

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продолжает участие в благотворительной инициативе "Биб за донат" для проекта "Smart and Save". После второго лота с австрийцем Симоном Эдером наш спортсмен нашел еще одного биатлониста, готового отдать свой гоночный биб и подписать его. На этот раз – это норвежец, великий друг Украины Эндре Стремсхайм.

Напомним, ранее сборная Украины по биатлону назвала состав на мужской спринт Кубка мира в Анси.