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Пидручный раскрыл интригу, чей биб разыграет следующим. Фото
Благородное дело
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продолжает участие в благотворительной инициативе "Биб за донат" для проекта "Smart and Save". После второго лота с австрийцем Симоном Эдером наш спортсмен нашел еще одного биатлониста, готового отдать свой гоночный биб и подписать его. На этот раз – это норвежец, великий друг Украины Эндре Стремсхайм.
Напомним, ранее сборная Украины по биатлону
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