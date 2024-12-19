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Два украинских биатлониста финишировали в топ-16 спринта на Кубке мира по биатлону
Невероятный результат показали спортсмены
фото - biathlon.com.ua
19 декабря во французском Анси состоялся третий этап Кубка мира по биатлону. Стартовали соревнования мужским спринтом на 10 км.
Украинцы сохранили состав со спринтерской гонки в Хохфильцене, изменив лишь стартовый порядок.
Дудченко и Мандзин - закрыли все 10 мишеней на двух огневых рубежах. С лучшим временем среди двух украинцев финиша добрался Дудченко - 12-е место, зато Мандзин проиграл партнеру по сборной более 17 секунд и расположился на 16-й строчке.
Дмитрий Пидручный расположился 40-м. На обоих огневых он получил по одному кругу штрафа.
Благодаря этим результатам биатлонисты отобрались к грядущей гонке преследования в Анси. Пропустит старт Богдан Цымбал, который завершил спринт вне перечня первых 70 биатлонистов.
Кубок мира. Анси. Спринт (мужчины)
Мартин Улдаль (Норвегия, 0+0) 23:13.5 минуты
Йоханнес Бё (Норвегия, 1+0) +1.4
Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+1) +10.8
Филипп Горн (Германия, 0+1) +28.6
Штурла Легрейд (Норвегия, 0+1) +32.3
Филипп Наврат (Германия, 1+0) +41.6
...
12. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +55.6
16. Виталий Мандзин (Украина, 0+0) +1:13.2
40. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:41.9
73. Богдан Цымбал (Украина, 0+2) +2:58.3
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