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Два украинских биатлониста финишировали в топ-16 спринта на Кубке мира по биатлону

Биатлон
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Невероятный результат показали спортсмены

Два украинских биатлониста финишировали в топ-16 спринта на Кубке мира по биатлону

фото - biathlon.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

19 декабря во французском Анси состоялся третий этап Кубка мира по биатлону. Стартовали соревнования мужским спринтом на 10 км.

Украинцы сохранили состав со спринтерской гонки в Хохфильцене, изменив лишь стартовый порядок.

Дудченко и Мандзин - закрыли все 10 мишеней на двух огневых рубежах. С лучшим временем среди двух украинцев финиша добрался Дудченко - 12-е место, зато Мандзин проиграл партнеру по сборной более 17 секунд и расположился на 16-й строчке.

Дмитрий Пидручный расположился 40-м. На обоих огневых он получил по одному кругу штрафа.

Благодаря этим результатам биатлонисты отобрались к грядущей гонке преследования в Анси. Пропустит старт Богдан Цымбал, который завершил спринт вне перечня первых 70 биатлонистов.

Кубок мира. Анси. Спринт (мужчины)

Мартин Улдаль (Норвегия, 0+0) 23:13.5 минуты

Йоханнес Бё (Норвегия, 1+0) +1.4

Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+1) +10.8

Филипп Горн (Германия, 0+1) +28.6

Штурла Легрейд (Норвегия, 0+1) +32.3

Филипп Наврат (Германия, 1+0) +41.6

...

12. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +55.6

16. Виталий Мандзин (Украина, 0+0) +1:13.2

40. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:41.9

73. Богдан Цымбал (Украина, 0+2) +2:58.3

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