Два украинских биатлониста финишировали в топ-16 спринта на Кубке мира по биатлону

19 декабря во французском Анси состоялся третий этап Кубка мира по биатлону. Стартовали соревнования мужским спринтом на 10 км.

Украинцы сохранили состав со спринтерской гонки в Хохфильцене, изменив лишь стартовый порядок.

Дудченко и Мандзин - закрыли все 10 мишеней на двух огневых рубежах. С лучшим временем среди двух украинцев финиша добрался Дудченко - 12-е место, зато Мандзин проиграл партнеру по сборной более 17 секунд и расположился на 16-й строчке.

Дмитрий Пидручный расположился 40-м. На обоих огневых он получил по одному кругу штрафа.

Благодаря этим результатам биатлонисты отобрались к грядущей гонке преследования в Анси. Пропустит старт Богдан Цымбал, который завершил спринт вне перечня первых 70 биатлонистов.

Кубок мира. Анси. Спринт (мужчины)

Мартин Улдаль (Норвегия, 0+0) 23:13.5 минуты

Йоханнес Бё (Норвегия, 1+0) +1.4

Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+1) +10.8

Филипп Горн (Германия, 0+1) +28.6

Штурла Легрейд (Норвегия, 0+1) +32.3

Филипп Наврат (Германия, 1+0) +41.6

...

12. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +55.6

16. Виталий Мандзин (Украина, 0+0) +1:13.2

40. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:41.9

73. Богдан Цымбал (Украина, 0+2) +2:58.3