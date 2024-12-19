Мартин Улдаль прокомментировал первую победу в карьере на Кубке мира

23-летний норвежский биатлонист Мартин Улдаль прокомментировал первую в карьере победу на уровне Кубка мира.

Улдаль стал победителем спринта на третьем этапе КМ-2024/2025, который проходит в Ле Гран-Борнан (Франция). Он преодолел дистанцию 10 км за 23.13,5, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Лишь 1,4 секунды ему проиграл титулованный соотечественник Йоханнес Бё.

"Если честно, я удивлён. Я пока не понимаю (что чувствую) … На самом деле ожидал, что Себастиан или Йоханнес меня обойдут на последнем круге, я был не в лучшем состоянии и не чувствовал себя в безопасности.

Я не особо смотрел в телефон, просто убежал переодеваться. А потом проверил протокол, и.… он Йоханнес оказался позади меня, с ума сойти! Я узнал это только через 10 минут после его финиша, потому что я был один. Это безумие!" — приводит слова Улдаля пресс-служба IBU.