Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мартин Улдаль прокомментировал первую победу в карьере на Кубке мира
23-летний норвежский биатлонист обошел титулованного Йоханнес Бё
Фото: Getty Images
23-летний норвежский биатлонист Мартин Улдаль прокомментировал первую в карьере победу на уровне Кубка мира.
Улдаль стал победителем спринта на третьем этапе КМ-2024/2025, который проходит в Ле Гран-Борнан (Франция). Он преодолел дистанцию 10 км за 23.13,5, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Лишь 1,4 секунды ему проиграл титулованный соотечественник Йоханнес Бё.
"Если честно, я удивлён. Я пока не понимаю (что чувствую) … На самом деле ожидал, что Себастиан или Йоханнес меня обойдут на последнем круге, я был не в лучшем состоянии и не чувствовал себя в безопасности.
Я не особо смотрел в телефон, просто убежал переодеваться. А потом проверил протокол, и.… он Йоханнес оказался позади меня, с ума сойти! Я узнал это только через 10 минут после его финиша, потому что я был один. Это безумие!" — приводит слова Улдаля пресс-служба IBU.
Популярное сейчас
- Источник: новичок УПЛ подписал одного из лучших бомбардиров Первой Лиги
- "Мы просто не имеем права". Зеленский отверг идею об уменьшении численности ВСУ
- Усик – Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка-реванша
- Скандал в биатлоне. Спортсменки сборной США рассказали о случаях сексуального насилия
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели