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Дудченко – о спринте Анси: В целом я доволен сегодняшним стартом
Хороший результат
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский биатлонист Антон Дудченко рассказал о впечатлениях от спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира сезона 2024/2025 в Анси. Его слова цитирует biathlon.com.ua:
– Да, сегодняшней гонкой доволен.
– Судя по большому количеству промахов в этом спринте, работать на огневых было не так уж комфортно, расскажите о своей работе на стрельбище.
– Очень рад, что удалось отработать на огневых рубежах на ноль, потому что после Гохфильцена не был на 100% уверен в стрельбе.
– Трасса в Анси достаточно специфична, как вам на ней работалось?
– Трасса здесь достаточно интересная, плюс сегодня целый день идет дождь. Впрочем, как для такой погоды, она была в довольно неплохом состоянии. Сегодня хорошо работали лыжи, за что большое спасибо сервису. В целом я доволен сегодняшним стартом, – сказал Дудченко.
Напомним, ранее Мартин Улдаль
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