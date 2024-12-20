Дудченко – о спринте Анси: В целом я доволен сегодняшним стартом

Украинский биатлонист Антон Дудченко рассказал о впечатлениях от спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира сезона 2024/2025 в Анси. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Да, сегодняшней гонкой доволен.

– Судя по большому количеству промахов в этом спринте, работать на огневых было не так уж комфортно, расскажите о своей работе на стрельбище.

– Очень рад, что удалось отработать на огневых рубежах на ноль, потому что после Гохфильцена не был на 100% уверен в стрельбе.

– Трасса в Анси достаточно специфична, как вам на ней работалось?

– Трасса здесь достаточно интересная, плюс сегодня целый день идет дождь. Впрочем, как для такой погоды, она была в довольно неплохом состоянии. Сегодня хорошо работали лыжи, за что большое спасибо сервису. В целом я доволен сегодняшним стартом, – сказал Дудченко.