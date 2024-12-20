Мандзин: Хорошо отстрелялся, а это было для меня главным в психологическом плане

Украинский биатлонист Виталий Мандзин рассказал о впечатлениях от спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира сезона 2024/2025 в Анси. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Погода во Франции не совсем биатлонная, как вам трасса, как работали лыжи?

– Лыжи хорошо работали. Возможно, в физическом плане немного на последнем круге не хватило потерпеть. Понимал, что могу показать неплохой результат, но уже очень тяжело было.

Погода была сегодня нелегкой, но замечаю за собой такую ​​тенденцию, когда дождливая погода, и не хочется даже из дома выходить, пристреливаться, бежать… Но именно в такую ​​погоду у меня действительно все хорошо получается, и я очень этим доволен, правду говорят: у природы нет плохой погоды.

– Как сами оцениваете свое выступление, сделали, что могли на этот момент или чего-то не хватило?

– На самом деле сегодня свое выступление я очень высоко оцениваю, потому что хорошо отстрелялся, а это было для меня главным в психологическом плане. На трассе я двигался в своем режиме. Этим я тоже доволен. Не буду говорить о конкретной оценке, но для себя я очень хорошо оцениваю свое выступление – сказал Виталий.