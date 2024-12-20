Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мандзин: Хорошо отстрелялся, а это было для меня главным в психологическом плане
Так держать
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский биатлонист Виталий Мандзин рассказал о впечатлениях от спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира сезона 2024/2025 в Анси. Его слова цитирует biathlon.com.ua:
– Погода во Франции не совсем биатлонная, как вам трасса, как работали лыжи?
– Лыжи хорошо работали. Возможно, в физическом плане немного на последнем круге не хватило потерпеть. Понимал, что могу показать неплохой результат, но уже очень тяжело было.
Погода была сегодня нелегкой, но замечаю за собой такую тенденцию, когда дождливая погода, и не хочется даже из дома выходить, пристреливаться, бежать… Но именно в такую погоду у меня действительно все хорошо получается, и я очень этим доволен, правду говорят: у природы нет плохой погоды.
– Как сами оцениваете свое выступление, сделали, что могли на этот момент или чего-то не хватило?
– На самом деле сегодня свое выступление я очень высоко оцениваю, потому что хорошо отстрелялся, а это было для меня главным в психологическом плане. На трассе я двигался в своем режиме. Этим я тоже доволен. Не буду говорить о конкретной оценке, но для себя я очень хорошо оцениваю свое выступление – сказал Виталий.
Напомним, что ранее
Популярное сейчас
- Экс-полузащитник Ромы: Довбик – мумия. В прошлом сезоне был лучшим бомбардиром Ла Лиги, но куда это делось?
- Конкуренция будет жесткой. Два французских клуба интересуются форвардом Шахтера
- Пан или пропал. Мудрик инициировал открытие допинг-пробы Б
- Скандал в биатлоне. Спортсменки сборной США рассказали о случаях сексуального насилия
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет