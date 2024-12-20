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Йоханнес Бе: Победа Ульдаля меня поразила
Не только тебя
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал победу своего соотечественника Мартина Ульдаля в спринте Анси.
"Это была очень напряженная борьба с Мартином, а также Себастьяном Самуэльсоном. Одной ошибки сегодня было многовато. Я был готов к еще одной победе здесь, во Франции, но мне чуть-чуть не хватило на финишной прямой. Я сделал все, что мог, но этого было недостаточно. Я не могу это исправить.
Победа Улдаля поразила меня. Его сегодняшняя гонка достойна победы на Кубке мира, поэтому она заслужена. Теперь у нас в команде появился новый претендент, и я думаю, что он тоже получил путевку на чемпионат мира. Это большой день для него" – сказал Бе.
Напомним, ранее Дудченко
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