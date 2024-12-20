Стеблина – о вызове на Кубок мира: Это больше о перспективе, о будущем

Украинская биатлонистка Лилия Стеблина прокомментировала вызов на этап Кубка мира в Анси. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Этот вызов на Кубок мира больше о перспективе, о будущем, чем о том, что я могу показать сейчас. Прежде всего, приезд сюда – это получение нового опыта и определенной внутренней уверенности. После международных соревнований, возвращаясь на чемпионат Украины, чувствуешь себя в разы более уверенной в том, что можешь показать.

Это вообще было достаточно неожиданно. Как будто осуществление детской мечты. Помню, маленькой смотрела биатлон, и мне было интересно, как это происходит на Кубке мира. А потом жизнь так вернулась, что я тоже принялась заниматься спортом и попала на турнир. Пожалуй, та маленькая девочка сейчас очень радуется.

Невероятные ощущения. Это лидер команды, сильные спортсменки. Хочется быть конкурентоспособной с ними, но всему свое время. Следует адекватно оценивать свои способности и результаты. Но это очень классно, и я очень благодарна, что так все вышло.

В сборной ничего такого, волнений не испытала, потому что мы вместе проработали летнюю подготовку, готовились все вместе. Это одна команда, просто, грубо говоря, разделенная на два состава на соревнованиях разного сорта. Была рада их видеть, все комфортно и классно. Конечно, эмоции переполняют – это Кубок мира" – сказала Лилия.