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Зоц – о четвертом месте Джимы: Даже не ожидали столь высокого результата
Никто не ожидал
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц прокомментировал выступление Юлии Джимы в спринте на третьем этапе Кубка мира в Анси. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Конечно, мы рады, что все так сошлось: и состояние Юлии и хорошая работа сервиса с лыжами. Мы даже не ожидали столь высокого места. Все настроились на позитив.
Конечно, она уже с таким опытом и умеет распределить силы по дистанции в зависимости от своего состояния. Говорила, что будто и чувствует себя не совсем хорошо.
Начала с запасом сегодняшнюю гонку, но она умеет финишный круг всегда работать где-то лучше. Это и опыт, и морально-волевые качества на первый план вышли" – сказал Зоц.
Напомним, что ранее Стеблина
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