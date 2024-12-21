Зоц – о четвертом месте Джимы: Даже не ожидали столь высокого результата

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц прокомментировал выступление Юлии Джимы в спринте на третьем этапе Кубка мира в Анси. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Конечно, мы рады, что все так сошлось: и состояние Юлии и хорошая работа сервиса с лыжами. Мы даже не ожидали столь высокого места. Все настроились на позитив.

Конечно, она уже с таким опытом и умеет распределить силы по дистанции в зависимости от своего состояния. Говорила, что будто и чувствует себя не совсем хорошо.

Начала с запасом сегодняшнюю гонку, но она умеет финишный круг всегда работать где-то лучше. Это и опыт, и морально-волевые качества на первый план вышли" – сказал Зоц.