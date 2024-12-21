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Кубок мира 2024/2025. Джима – в ТОП-8 гонки преследования в Анси
Снова хорошая гонка от Юли
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 21 декабря, во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка преследования у женщин.
Победу в забеге на 10 километров праздновала представительница Германии Франциска Пройс, серебро у местной Жюлии Симон, а ТОП-3 замкнула еще одна немка Ванесса Фойгт.
Что касается украинок, то лучшей из наших стала Юлия Джима, которая с одним промахом сумела финишировать на 8 месте.
Кубок мира 2024/2025. Гонки преследования. Анси
Женщины
8. Юлия Джима (0+0+1+0) +1.02,3
17. Кристина Дмитренко (0+0+0+1) +1.27,9
48. Александра Меркушина (0+0+2+0) +4.54,7
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