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Кубок мира 2024/2025. Джима – в ТОП-8 гонки преследования в Анси

Биатлон

Снова хорошая гонка от Юли

Кубок мира 2024/2025. Джима – в ТОП-8 гонки преследования в Анси

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21 декабря, во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка преследования у женщин.

Победу в забеге на 10 километров праздновала представительница Германии Франциска Пройс, серебро у местной Жюлии Симон, а ТОП-3 замкнула еще одна немка Ванесса Фойгт.

Что касается украинок, то лучшей из наших стала Юлия Джима, которая с одним промахом сумела финишировать на 8 месте.

Кубок мира 2024/2025. Гонки преследования. Анси

Женщины

8. Юлия Джима (0+0+1+0) +1.02,3

17. Кристина Дмитренко (0+0+0+1) +1.27,9

48. Александра Меркушина (0+0+2+0) +4.54,7

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