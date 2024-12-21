Кубок мира 2024/2025. Пидручный – восемнадцатый в персьюте Анси

Сегодня, 21 декабря, во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка преследования у мужчин.

Победу в забеге на 12,5 километров праздновал представитель Норвегии Йоханнес Бе, серебро у местного Эрика Перро, а ТОП-3 замкнул еще один француз Эмильен Жаклен.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, с тремя промахами сумевший финишировать на 18 месте. Стоит отметить, что наш капитан показал третий лыжный ход, уступив только шведу Мартину Понсиломе и немцу Данилу Ритмюллеру.

Кубок мира 2024/2025. Гонки преследования. Анси

Мужчины

18. Дмитрий Пидручный (1+0+0+2) +1/57.4

25. Виталий Мандзин (1+1+1+0) +2.24,1

31. Антон Дудченко (1+1+1+0) +2.46,0