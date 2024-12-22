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Двое украинцев не выступят в масс стартах Анси
Без Кристины и Антона
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинские биатлонисты Кристина Дмитренко и Антон Дудченко не будут участвовать в гонках с массовым стартом во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира сезона 2024/2025. Об этом сообщает Суспільне Спорт.
Оба спортсмена заболели и решили пропустить сегодняшнюю гонку.
Таким образом, в 13:30 по киевскому времени на дистанцию выйдут Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин. А в 15:45 в гонку отправится только Юлия Джима.
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