Пидручный прокомментировал результат гонки преследования в Анси

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Дмитрий, спасибо за очень красивую гонку, адреналиновую, с определенной интригой, если бы не два промаха на последней стрельбе… что там произошло?

– Ничего не произошло, просто два промаха, которых нужно было избежать, чтобы бороться за ТОП-10, а может и за ТОП-6. Жаль, что не доработал, очень уж гонка была адреналиновой и динамичной. От старта и до финиша был высокий темп. Старался его держать, поэтому может где-то на стрельбе это и сказалось.

– По мнению болельщиков трасса в Анси кажется не очень тяжелой, как вы ее оцениваете, нравится ли она лично вам?

– Это только так кажется, первая часть вообще довольно тяжелая. Несколько подъемов довольно тяжелые, особенно дальние. На первый взгляд вроде бы ничего тяжелого, но он достаточно длинный и нужно все время поддерживать скорость, не терять время. О трассе тоже не могу сказать, что легкая, но достаточно комфортная и динамичная.

– Последний круг был очень мощным, вам удалось обойти несколько соперников, расскажите, как отработали финишный круг.

– На финишном круге уже стиснул зубы и работал на максимуме. Старался догнать побольше соперников. За мной вышел Мартин Понсиллома и часть круга мы с ним вместе проехали, обошли несколько соперников. Затем на решающем перед финишем подъеме он обошел меня, я попытался зацепиться за ним. Швед взял очень высокий темп, я даже начал отставать, нам удалось сбросить целую группу ехавших с нами соперников, там несколько человек было. Там я не потерял время и уже с ним боролся на финишной прямой, боролся до последних метров.

– В первый день гонок был дождь, мы переживали, чтобы физическое состояние после такой погоды не ухудшилось, как себя чувствуете?

– В первый день мне вообще довольно плохо бежалось, даже не знаю, с чем это связано. И физическое состояние, и самочувствие были не совсем удовлетворительными, да еще стрельба не пошла. А вот сегодня все было отлично: физическое состояние, и хорошие лыжи работали. Пользуясь случаем, спасибо сервису, сегодня они отработали на все сто процентов!

– У Анси невероятная атмосфера, как вы реагируете на такой шум, возгласы, вам все это мешает или наоборот, мотивирует?

– Нет, мне это не мешает. Мне наоборот, комфортно соперничать, когда много болельщиков, много шума, возвышенная атмосфера. Это все мотивирует, добавляет драйва и энтузиазм. Поэтому я люблю выступать на таких стадионах, как Антхольц, Рупольдинг, Нове Место, где много шума, а тем более, когда много наших болельщиков, ведь это добавляет мотивации – сказал Пидручный.