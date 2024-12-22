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Кубок мира 2024/2025. Старший Бё побеждает в масс старте, Пидручный – двенадцатый

Биатлон

Снова проседаем ходом

Кубок мира 2024/2025. Старший Бё побеждает в масс старте, Пидручный – двенадцатый

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 декабря, во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка с массовым стартом у мужчин.

Победу в забеге на 15 километров праздновал представитель Норвегии Тарье Бё, серебро у немца Данила Ритмюллера, а ТОП-3 замкнул еще один Бё – на этот раз младший Йоханнес.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, с одним промахом и небыстрым ходом по дистанции сумевший финишировать на 12 месте.

Кубок мира 2024/2025. Анси. Масс старт

Мужчины

12. Дмитрий Пидручный (1+0+0+0) +1.03,5

19. Виталий Мандзин (0+0+0+1) +1.50,4

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