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Кубок мира 2024/2025. Старший Бё побеждает в масс старте, Пидручный – двенадцатый
Снова проседаем ходом
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 22 декабря, во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка с массовым стартом у мужчин.
Победу в забеге на 15 километров праздновал представитель Норвегии Тарье Бё, серебро у немца Данила Ритмюллера, а ТОП-3 замкнул еще один Бё – на этот раз младший Йоханнес.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, с одним промахом и небыстрым ходом по дистанции сумевший финишировать на 12 месте.
Кубок мира 2024/2025. Анси. Масс старт
Мужчины
12. Дмитрий Пидручный (1+0+0+0) +1.03,5
19. Виталий Мандзин (0+0+0+1) +1.50,4
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