Кубок мира 2024/2025. Гротиан побеждает в масс старте, Джима – восемнадцатая

Сегодня, 22 декабря, во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка с массовым стартом у женщин.

Победу в забеге на 12,5 км праздновала представительница Германии Селина Гротиан, серебро у ее соотечественницы Франциски Пройс, а ТОП-3 замкнула представительница Словакии Паулина Батовска-Фиалкова.

Что касается единственной представительницы Украины, то Юлия Джима с медленным ходом и тремя промахами в итоге финишировала на 18-й позиции.

Кубок мира 2024/2025.

Женщины

18. Юлия Джима (0+0+1+2) +1.55,7