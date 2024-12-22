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Кубок мира 2024/2025. Гротиан побеждает в масс старте, Джима – восемнадцатая
А могло быть гораздо лучше
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 22 декабря, во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка с массовым стартом у женщин.
Победу в забеге на 12,5 км праздновала представительница Германии Селина Гротиан, серебро у ее соотечественницы Франциски Пройс, а ТОП-3 замкнула представительница Словакии Паулина Батовска-Фиалкова.
Что касается единственной представительницы Украины, то Юлия Джима с медленным ходом и тремя промахами в итоге финишировала на 18-й позиции.
Кубок мира 2024/2025.
Женщины
18. Юлия Джима (0+0+1+2) +1.55,7
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