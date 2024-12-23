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Пидручный: Рад, что в хороших физических кондициях и стабилизируется стрельба
Краткие итоги первой части сезона
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал результаты гонки с массовым стартом в рамках третьего этапа Кубка мира в Анси. Его слова цитирует biathlon.com.ua:
- Дмитрий, спасибо за красивую гонку, 12-е место - достаточно высокая позиция в масс-старте, а вас она пока удовлетворяет, учитывая сегодняшние невероятные скорости на трассе?
- Да, 12 место до сих пор неплохое, не скажу, что и отставание очень большое, но хотелось бы лучше. Гонка меня удовлетворяет и по самочувствию, и по тому, что удалось улучшить стрельбу. Вчера два промаха были рабочими, но это уже лучше, чем во второй части этапа в Контиолахти.
- Вы продемонстрировали сегодня очень быструю работу на стрельбище, 6 место по скорострельности, выбирали именно такую тактику: не задерживаться на огневых?
- Трудно сказать, что выбирал такую тактику, просто хотел быстрее отстреляться, но четко, без промахов, понимаю, что это в масс-старте играет большую роль. Смотрел анализы по предварительным гонкам, там начинал необычно для себя медленно стрелять, хотелось это улучшить. Я ускорил подготовку к стрельбе. Это, видимо, дало свой результат, я не передерживаю, и лучше стала меткость.
- Мас-старт – особая гонка, видно, что она вам очень импонирует, вы не прочь сразиться с сильнейшими, как сегодня работалось на трассе, ведь третья гонка подряд, и ни одна не дала расслабиться.
- Нелегко работалось, вчера отдал много сил. Борьба вчера была до последнего метра, поэтому сегодня ощущалась серьезная усталость. К тому же очень сложные погодные условия на трассе, скольжения практически нет, гораздо труднее бежалось. Да и самочувствие уже не то, что было вчера. Потому, к сожалению, не удалось показать высокую скорость по трассе и бороться с такой стрельбой за более высокие позиции. Масс-старт одна из самых любимых моих гонок, очень люблю контактные гонки. Надеюсь, они мне удаются.
- Закончился первый триместр этого сезона, как вы сами оцените его для себя?
- Оцениваю более положительно. Были ведь и очень хорошие гонки, и несколько неудачных. Я рад, что в хороших физических кондициях и стабилизируется стрельба. И то, что в общем зачете я на 23 позиции, это для меня хороший результат.
- Ваши коллеги будут отдыхать, а у вас впереди Рождественская гонка, готовитесь к этому старту специально, поедете ли просто получить удовольствие от биатлонного праздника?
- Готовиться точно не буду, я достаточно сильно устал за эти недели соревнований. Сейчас несколько дней нужно хорошо отдохнуть, потренироваться в лёгком режиме, восстановить силы. А на той гонке в Шальке, в первую очередь, нужно получать удовольствие, почувствовать ту незабываемую атмосферу, которая там есть.
- Как будете отмечать Рождество и Новый год?
- Буду отмечать на очередном сборе. Хотелось бы дома, но надо быть на сборе – сказал Дмитрий.
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