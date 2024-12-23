Йоханнес Бё – о победе Тарье: Рад и облегченно вздохнул

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал победу своего брата Тарье Бе в гонке с массовым стартом на третьем этапе Кубка мира в Анси.

"Я счастлив, потому что мы наконец-то дождались праздников и, конечно, за Тарье. Для него сегодняшняя гонка была тяжелой битвой за место в команде на следующие этапы Кубка мира и чемпионат мира. Я очень рад и облегченно вздохнул после его победы.

Я думал, что подиум вполне достижим. Я видел Стурлу, в то время как немецкий парень был впереди. Я знал, что у него было прекрасное время в персьюте и что с ним будет труднее справиться.

Я сосредоточился на своей технике, пытаясь понять, что происходит впереди, и видел, как Тарье давит и поддерживает отрыв. Я начал улыбаться еще во время последнего круга" – сказал Йоханнес.