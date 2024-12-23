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Пидручный: Даже переменная погода не смогла испортить настроение

Биатлон

Биатлонист подвел итоги гонки

Пидручный: Даже переменная погода не смогла испортить настроение

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный подвел итоги третьего этапа Кубка мира в Анси.

"Это были три невероятных соревновательных дня! Даже переменная погода не смогла испортить настроение!

Спасибо болельщикам за отличную атмосферу и поддержку!

Впереди немного отдыха и подготовка к новым свершениям в 2025 году.

Встретимся 28 декабря в Шальке на Biathlon World Team Challenge – последней гонке года!", – написал Подручный в социальной сети Instagram.

Напомним, что в масс-старте украинец занял 12-е место.

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Дмитрий Пидручный
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