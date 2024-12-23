Пидручный: Даже переменная погода не смогла испортить настроение

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный подвел итоги третьего этапа Кубка мира в Анси.

"Это были три невероятных соревновательных дня! Даже переменная погода не смогла испортить настроение!

Спасибо болельщикам за отличную атмосферу и поддержку!

Впереди немного отдыха и подготовка к новым свершениям в 2025 году.

Встретимся 28 декабря в Шальке на Biathlon World Team Challenge – последней гонке года!", – написал Подручный в социальной сети Instagram.

Напомним, что в масс-старте украинец занял 12-е место.