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Пидручный: Даже переменная погода не смогла испортить настроение
Биатлонист подвел итоги гонки
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный подвел итоги третьего этапа Кубка мира в Анси.
"Это были три невероятных соревновательных дня! Даже переменная погода не смогла испортить настроение!
Спасибо болельщикам за отличную атмосферу и поддержку!
Впереди немного отдыха и подготовка к новым свершениям в 2025 году.
Встретимся 28 декабря в Шальке на Biathlon World Team Challenge – последней гонке года!", – написал Подручный в социальной сети Instagram.
Напомним, что в масс-старте украинец занял 12-е место.
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