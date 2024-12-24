Тандреволл – в составе сборной Норвегии на этап Кубка мира в Оберхофе

Сборная Норвегии по биатлону объявила состав на этап Кубка мира в Обергофе (Германия). В список участников предстоящих соревнований вошли:

Мужчины : Йоганнес Бе, Тарьей Бе, Стурла Легрейд, Эндре Стремсгейм, Вебьёрн Серум, Мартин Ульдаль.

Женщины : Юни Арнеклейв, Марен Киркеэйд, Каролин Кноттен, Ида Лиен, Гро Рандбю, Ингрид Тандреволл.

Отметим, что последняя из девушек – лидер команды Тандреволл в минувшую среду перенесла операцию на сердце. Несмотря на это, спортсменка готова вернуться на лыжи.