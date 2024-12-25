Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артём Тищенко – самый точный биатлонист первой части сезона
Спорный рейтинг
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский биатлонист Артём Тищенко стал самым точным в первой части нового сезона. Из 52 мишеней, которые были перед спортсменом, он закрыл 49, что в процентном плане составляет 94,23%.
Вторыми по этому показателю идут Даниэле Каппеллари (Италия) – 93,33% (84/90) и норвежец Стурла Легрейд – 93,33% (140/150). ТОП-3 замыкает румын Дмитрий Шамаев – 93,04% (107/115).
1. Артем Тищенко (Украина) – 94.23% (49/52)
2. Даниэле Каппеллари (Италия) – 93.33% (84/90)
2. Стурла Легрейд (Норвегия) – 93.33% (140/150)
4. Дмитрий Шамаев (Румыния) – 93.04% (107/115)
5. Яков Фак (Словения) – 92.07% (151/164)
6. Эрик Перро (Франция) – 92.02% (150/163)
7. Михаил Усов (Молдова) – 92.00% (46/50)
8. Зимон Эдер (Австрия) – 91.45% (139/152)
9. Миха Довжан (Словения) – 91.06% (112/123)
10. Яакко Ранта (Финляндия) – 90.52% (105/116)
16. Антон Дудченко (Украина) – 89.66% (130/145)
28. Дмитрий Пидручный (Украина) – 86.93% (133/153)
35. Виталий Мандзин (Украина) – 85.71% (144/168)
85. Богдан Цымбал (Украина) – 79.07% (34/43)
Напомним, что ранее Йоханнес Бе
Популярное сейчас
- "Невкусный, пресный и сонный футбол", - экс-игрок Шахтера считает, что оснований для отставки Пушича достаточно
- Реал Мадрид: о проблемах, которые предпочитают не обсуждать
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- Кубок мира 2024/2025. Старший Бё побеждает в масс старте, Пидручный – двенадцатый
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола