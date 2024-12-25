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Чемпионат Украины. Кривонос – чемпионка в спринте, серебро у Белкиной

Биатлон
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Чемпионат Украины. Кривонос – чемпионка в спринте, серебро у Белкиной

Фото: hlukhiv.info

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25 декабря, состоялась спринтерская гонка у женщин в рамках чемпионата Украины 2024 по биатлону.

Победу праздновала Анна Кривонос, с одним промахом сумевшая опередить всех своих конкуренток. Вторая позиция у Надежды Белкиной, а ТОП-3 замкнула Ирина Петренко.

Анастасия Меркушина провалила гонку. Семь промахов, медленная скорость и 7-е место в итоге.

Чемпионат Украины по биатлону. Спринт. Женщины

1. Анна Кривонос (Сумская область, 0+1)

2. Надежда Белкина (Киевская область, 0+1) +48.4

3. Ирина Петренко (Черниговская область, 0+0) +58.4

4. Дарья Чалик (Черниговская область, 1+2) +1:25.2

5. Лилия Стеблина (Киевская область, 2+2) +2:11.1

6. Татьяна Тарасюк (Тернопольская область, 1+3) + 2:25.9

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