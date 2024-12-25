Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпионат Украины. Кривонос – чемпионка в спринте, серебро у Белкиной
Без лидеров
Фото: hlukhiv.info
Сегодня, 25 декабря, состоялась спринтерская гонка у женщин в рамках чемпионата Украины 2024 по биатлону.
Победу праздновала Анна Кривонос, с одним промахом сумевшая опередить всех своих конкуренток. Вторая позиция у Надежды Белкиной, а ТОП-3 замкнула Ирина Петренко.
Анастасия Меркушина провалила гонку. Семь промахов, медленная скорость и 7-е место в итоге.
Чемпионат Украины по биатлону. Спринт. Женщины
1. Анна Кривонос (Сумская область, 0+1)
2. Надежда Белкина (Киевская область, 0+1) +48.4
3. Ирина Петренко (Черниговская область, 0+0) +58.4
4. Дарья Чалик (Черниговская область, 1+2) +1:25.2
5. Лилия Стеблина (Киевская область, 2+2) +2:11.1
6. Татьяна Тарасюк (Тернопольская область, 1+3) + 2:25.9
Популярное сейчас
- Известно, где сборная Украины по футзалу сыграет домашний матч с Германией
- Цыганык – о трансфере Забарного в Реал: Не та команда, в которой дается много времени. Здесь нужно приходить готовым
- Максимов попытается пригласить в Ворсклу своего бывшего подопечного
- Пидручный прокомментировал результат гонки преследования в Анси
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола