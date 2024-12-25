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Петренко – о своей форме: Немножко лучше с каждым днем

Биатлон
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Главное – мотивация и желание

Петренко – о своей форме: Немножко лучше с каждым днем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Ирина Петренко поделилась своими впечатлениями от выступлений на этапах Кубка IBU и рассказала о своем самочувствии. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Уже гораздо лучше. В Обертиллиахе было видно, что что-то могу, где-то на финишном кругу добавить, все же это не та форма, которая нужна на Кубке мира. Но уже немного лучше с каждым днем. Немного времени – и будет все хорошо."

О Кубке мира

"Не знаю, нужно решать с тренером. Позже об этом скажет. Будем подводить себя к этапам. До 29 декабря – сбор, потом на несколько дней едем домой, ну и потом уже снова сбор" – сказала Ирина.

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Ирина Петренко
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