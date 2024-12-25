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Чемпионат Украины. Борковский – чемпион в спринте, серебро у Лесюка
Пора привлекать на Кубок мира
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 25 декабря, состоялась спринтерская гонка у мужчин в рамках чемпионата Украины 2024 по биатлону.
Победу праздновал Богдан Борковский, с чистой стрельбой сумевший опередить всех своих конкурентов. Вторая позиция у Тараса Лесюка, а ТОП-3 замкнул Богдан Цымбал.
Артем Прима занял пятую позицию. Два промаха и невысокая скорость по дистанции.
Чемпионат Украины по биатлону. Спринт. Мужчины
1. Богдан Борковский (0+0)
2. Тарас Лесюк (0+2) +1:04,0
3. Богдан Цымбал (0+2) +1:27,5
4. Руслан Ткаленко (2+2) +1:28,8
5. Артем Прима (1+1) +1:44,1
6. Роман Боровик (1+1) +1:54,7
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