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Чемпионат Украины. Борковский – чемпион в спринте, серебро у Лесюка

Биатлон
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Пора привлекать на Кубок мира

Чемпионат Украины. Борковский – чемпион в спринте, серебро у Лесюка

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25 декабря, состоялась спринтерская гонка у мужчин в рамках чемпионата Украины 2024 по биатлону.

Победу праздновал Богдан Борковский, с чистой стрельбой сумевший опередить всех своих конкурентов. Вторая позиция у Тараса Лесюка, а ТОП-3 замкнул Богдан Цымбал.

Артем Прима занял пятую позицию. Два промаха и невысокая скорость по дистанции.

Чемпионат Украины по биатлону. Спринт. Мужчины

1. Богдан Борковский (0+0)

2. Тарас Лесюк (0+2) +1:04,0

3. Богдан Цымбал (0+2) +1:27,5

4. Руслан Ткаленко (2+2) +1:28,8

5. Артем Прима (1+1) +1:44,1

6. Роман Боровик (1+1) +1:54,7

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