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Чемпионат Украины. Черниговщина – чемпионы в смешанной эстафете

Биатлон
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Результаты эстафеты

Чемпионат Украины. Черниговщина – чемпионы в смешанной эстафете

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 декабря, состоялась смешанная эстафетная гонка в рамках чемпионата Украины 2024 по биатлону.

Победу праздновали биатлонисты из Черниговщины, серебро одержали представители Сумщины, а ТОП-3 замкнули спортсмены из Харьковщины.

Чемпионат Украины по биатлону. Смешанная естафета

1. Черниговская обл. (1)

Ирина Петренко

Дарья Чалик

Артем Прима

Руслан Ткаленко

2. Сумская обл. (1) +55.1

Полина Пуцко

Анна Кривонос

Богдан Цымбал

Денис Насико

3. Харьковская обл. (1) +2:43.7

Любовь Кипяченкова

Оксана Коваленко

Александр Пономаренко

Степан Кинаш

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