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Чемпионат Украины. Черниговщина – чемпионы в смешанной эстафете
Результаты эстафеты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 26 декабря, состоялась смешанная эстафетная гонка в рамках чемпионата Украины 2024 по биатлону.
Победу праздновали биатлонисты из Черниговщины, серебро одержали представители Сумщины, а ТОП-3 замкнули спортсмены из Харьковщины.
Чемпионат Украины по биатлону. Смешанная естафета
1. Черниговская обл. (1)
Ирина Петренко
Дарья Чалик
Артем Прима
Руслан Ткаленко
2. Сумская обл. (1) +55.1
Полина Пуцко
Анна Кривонос
Богдан Цымбал
Денис Насико
3. Харьковская обл. (1) +2:43.7
Любовь Кипяченкова
Оксана Коваленко
Александр Пономаренко
Степан Кинаш
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