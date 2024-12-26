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Жулия Симон вошла в пятёрку лучших спортсменок Франции по итогам 2024 года

Биатлон

Спортсменка выиграла четыре золотые медали чемпионата мира

Жулия Симон вошла в пятёрку лучших спортсменок Франции по итогам 2024 года

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Французская биатлонистка Жулия Симон вошла в пятёрку лучших спортсменок Франции по итогам 2024 года по версии журнала L'Equipe.

В 2024 году Симон выиграла четыре золотые медали чемпионата мира, который проходил в Нове-Место (Чехия).

В общем зачёте Кубка мира сезона-2023/2024 она заняла итоговое четвёртое место.

Лучшей спортсменкой года во Франции была признана триатлонистка Кассандра Богран, выигравшая золото Олимпийских игр — 2024. Второе место заняла ещё одна олимпийская чемпионка, велосипедистка Полин Ферран-Прево, тройку лучших замкнула вице-чемпионка Олимпиады в беге на 100 м с барьерами Сирена Самба-Майела.

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