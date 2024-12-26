  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Пидручный: Рождественская гонка - это в первую очередь шоу для зрителей
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пидручный: Рождественская гонка - это в первую очередь шоу для зрителей

Биатлон

Биатлонист поделился и ожиданиями от предстоящего сезона

Пидручный: Рождественская гонка - это в первую очередь шоу для зрителей

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился ожиданиями от 2025 года и мыслями о ежегодной Рождественской гонке.

Об ожиданиях от 2025 года

"Какого этапа жду больше всего в 2025 году? Честно говоря, нет такого. Этап за этапом, все расписано по дням до конца сезона. Самый ожидаемый — чемпионат мира, все стараются к нему максимально качественно подготовиться, подвести свою форму на пик, чтобы там показать высокие результаты, потому что это самый главный старт сезона. Конечно, его ожидаешь больше всего, после него идет расслабленность в психологическом плане, на Кубке мира больше получаешь удовольствие, потому что уже нет, куда себя беречь, не делаешь акцент на подготовке к чемпионату мира. Последние этапы в этом плане всегда легче".

Об участии в шоу-гонке

"Прежде всего, это шоу. Если сравнивать с соревнованиями вроде Кубка мира, это воспринимается как шоу. Шоу в первую очередь для зрителей, а для нас — хорошие, веселые старты".

По теме
yellow-arrow
Жулия Симон вошла в пятёрку лучших спортсменок Франции по итогам 2024 года
yellow-arrow
Чемпионат Украины. Черниговщина – чемпионы в смешанной эстафете
yellow-arrow
Чемпионат Украины. Борковский – чемпион в спринте, серебро у Лесюка
Дмитрий Пидручный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости