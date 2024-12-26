Пидручный: Рождественская гонка - это в первую очередь шоу для зрителей

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился ожиданиями от 2025 года и мыслями о ежегодной Рождественской гонке.

Об ожиданиях от 2025 года

"Какого этапа жду больше всего в 2025 году? Честно говоря, нет такого. Этап за этапом, все расписано по дням до конца сезона. Самый ожидаемый — чемпионат мира, все стараются к нему максимально качественно подготовиться, подвести свою форму на пик, чтобы там показать высокие результаты, потому что это самый главный старт сезона. Конечно, его ожидаешь больше всего, после него идет расслабленность в психологическом плане, на Кубке мира больше получаешь удовольствие, потому что уже нет, куда себя беречь, не делаешь акцент на подготовке к чемпионату мира. Последние этапы в этом плане всегда легче".

Об участии в шоу-гонке

"Прежде всего, это шоу. Если сравнивать с соревнованиями вроде Кубка мира, это воспринимается как шоу. Шоу в первую очередь для зрителей, а для нас — хорошие, веселые старты".