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Чемпионат Украины. Цымбал – победитель гонки преследования

Биатлон
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Результаты персьюта

Чемпионат Украины. Цымбал – победитель гонки преследования

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 декабря, состоялась гонка преследования у мужчин в рамках чемпионата Украины 2024 по биатлону.

Победу праздновал Богдан Цымбал, с двумя промахами сумевший опередить всех своих конкурентов. Вторая позиция у Руслана Ткаленко, а ТОП-3 замкнул Степан Кинаш.

Чемпионат Украины по биатлону. Гонки преследования. Мужчины

1. Богдан Цымбал (0+0+0+2)

2. Руслан Ткаленко (1+0+3+2) +32,2

3. Степан Кинаш (1+0+1+0)+1.19,8

4. Роман Боровик (1+0+1+2) +1.39,8

5. Владислав Чихарь (1+0+3+0) +1.42,7

6. Михаил Хмиль (2+0+2+2) +2.23,9

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