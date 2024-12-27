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Чемпионат Украины. Цымбал – победитель гонки преследования
Результаты персьюта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 27 декабря, состоялась гонка преследования у мужчин в рамках чемпионата Украины 2024 по биатлону.
Победу праздновал Богдан Цымбал, с двумя промахами сумевший опередить всех своих конкурентов. Вторая позиция у Руслана Ткаленко, а ТОП-3 замкнул Степан Кинаш.
Чемпионат Украины по биатлону. Гонки преследования. Мужчины
1. Богдан Цымбал (0+0+0+2)
2. Руслан Ткаленко (1+0+3+2) +32,2
3. Степан Кинаш (1+0+1+0)+1.19,8
4. Роман Боровик (1+0+1+2) +1.39,8
5. Владислав Чихарь (1+0+3+0) +1.42,7
6. Михаил Хмиль (2+0+2+2) +2.23,9
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