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Чемпионат Украины. Тарасюк – победительница в гонке преследования

Биатлон
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Неожиданная победа

Чемпионат Украины. Тарасюк – победительница в гонке преследования

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 декабря, состоялась гонка преследования у женщин в рамках чемпионата Украины 2024 по биатлону.

Победу праздновала Татьяна Тарасюк, которая с одним промахом сумела опередить всех своих конкуренток. Вторая позиция у Валерии Шейгас, а ТОП-3 замкнула Любовь Кипяченкова.

Чемпионат Украины по биатлону. Гонки преследования. Женщины

1. Татьяна Тарасюк (0+0+1+0)

2. Валерия Шейгас (0+0+1+0) +17,3

3. Любовь Кипяченкова (0+0+1+1) +36,8

4. Надежда Белкина (2+2+2+1) +40,6

5. Лилия Стеблина (1+0+0+4) +1.35,2

6. Валерия Дмитренко (0+1+1+1) +1.51,8

7. Алина Хмиль (0+1+3+2) +2.32,0

8. Анастасия Меркушина (4+1+0+2) +2.44,3

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