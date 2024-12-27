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Чемпионат Украины. Тарасюк – победительница в гонке преследования
Неожиданная победа
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 27 декабря, состоялась гонка преследования у женщин в рамках чемпионата Украины 2024 по биатлону.
Победу праздновала Татьяна Тарасюк, которая с одним промахом сумела опередить всех своих конкуренток. Вторая позиция у Валерии Шейгас, а ТОП-3 замкнула Любовь Кипяченкова.
Чемпионат Украины по биатлону. Гонки преследования. Женщины
1. Татьяна Тарасюк (0+0+1+0)
2. Валерия Шейгас (0+0+1+0) +17,3
3. Любовь Кипяченкова (0+0+1+1) +36,8
4. Надежда Белкина (2+2+2+1) +40,6
5. Лилия Стеблина (1+0+0+4) +1.35,2
6. Валерия Дмитренко (0+1+1+1) +1.51,8
7. Алина Хмиль (0+1+3+2) +2.32,0
8. Анастасия Меркушина (4+1+0+2) +2.44,3
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