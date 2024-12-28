Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня состоится традиционная биатлонная Рождественская гонка, за кого болеть украинцам
Прекрасный вечер
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене на арене стадиона "Шальке" состоится традиционная биатлонная Рождественская гонка. На старт выйдут 10 пар участников (парень, девушка) и будут бороться за главный приз турнира – гигантский бокал местного пива и неплохие призовые.
В 19:00 по киевскому времени начнется гонка с массовым стартом, а в 20:30 запланировано начало гонки преследования, которая и определит чемпионов.
Украину представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный, а официальным транслятором выступит телеканал Суспільне Спорт.
Напомним, что за всю историю проведения Рождественской гонки украинские биатлонисты дважды побеждали – в далеком 2008 году Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля стали лучшими, а в 2015 году их достижения повторили Валя Семеренко и Сергей Семенов.
Популярное сейчас
- Вот это поворот. Зинченко может перейти в команду Моуриньо
- "Контракт подпишем совсем скоро", - Танковский нашел себе новый клуб
- Впервые в истории. Две украинских команды сыграют в Лиге чемпионов-2025/26
- Артём Тищенко – самый точный биатлонист первой части сезона
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд