Сегодня состоится традиционная биатлонная Рождественская гонка, за кого болеть украинцам

Сегодня, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене на арене стадиона "Шальке" состоится традиционная биатлонная Рождественская гонка. На старт выйдут 10 пар участников (парень, девушка) и будут бороться за главный приз турнира – гигантский бокал местного пива и неплохие призовые.

В 19:00 по киевскому времени начнется гонка с массовым стартом, а в 20:30 запланировано начало гонки преследования, которая и определит чемпионов.

Украину представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный, а официальным транслятором выступит телеканал Суспільне Спорт.

Напомним, что за всю историю проведения Рождественской гонки украинские биатлонисты дважды побеждали – в далеком 2008 году Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля стали лучшими, а в 2015 году их достижения повторили Валя Семеренко и Сергей Семенов.