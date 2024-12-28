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Сегодня состоится традиционная биатлонная Рождественская гонка, за кого болеть украинцам

Биатлон
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Прекрасный вечер

Сегодня состоится традиционная биатлонная Рождественская гонка, за кого болеть украинцам

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене на арене стадиона "Шальке" состоится традиционная биатлонная Рождественская гонка. На старт выйдут 10 пар участников (парень, девушка) и будут бороться за главный приз турнира – гигантский бокал местного пива и неплохие призовые.

В 19:00 по киевскому времени начнется гонка с массовым стартом, а в 20:30 запланировано начало гонки преследования, которая и определит чемпионов.

Украину представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный, а официальным транслятором выступит телеканал Суспільне Спорт.

Напомним, что за всю историю проведения Рождественской гонки украинские биатлонисты дважды побеждали – в далеком 2008 году Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля стали лучшими, а в 2015 году их достижения повторили Валя Семеренко и Сергей Семенов.

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