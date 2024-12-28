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Рождественская гонка-2024. В немецкой команде замена, у австрийцев – катастрофа
Пока не понятно, как будет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 28 декабря, в немецком Гельзенкирхене на арене стадиона "Шальке" состоится традиционная биатлонная Рождественская гонка. На старт выйдут 10 пар участников (парень, девушка) и будут бороться за главный приз турнира – гигантский бокал местного пива и неплохие призовые.
Еще до начала гонки возникли некоторые проблемы у некоторых команд. Так, у немецкого дуэта Ванесса Фойгт/Юстус Штрелоу вынужденная замена. Биатлонистку из-за болезни заменит ее соотечественница Анна Вайдель.
У команды из Австрии вообще неизвестно, получится ли принять участие в гонке. Анна Гандлер по состоянию здоровья вынуждена пропускать старт. Успеют ли найти пару для Симона Эдера, пока не известно.
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