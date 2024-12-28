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Украинцы заняли 3-е место в массстарте биатлонной Рождественской гонки

Биатлон
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Украинцы заняли 3-е место в массстарте биатлонной Рождественской гонки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В Гельзенкирхене проходит биатлонная Рождественская гонка 2024. Украина представлена Юлией Джимой и Дмитрием Пидручным.

В масс-старте украинцы заняли 3-е место. Джима и Пидручный суммарно сделали 3 промаха. Победа - за норвежцами, вторые - французы.

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Результаты масс-старта:

  • 1. Норвегия | Каролине-Оффигстад Кноттен / Стурла Легрейд (3) 33:50,3
  • 2. Франция | Жюлья Симон / Фабьен Клод (7) +37,2
  • 3. Украина | Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (3) +1:01,9
  • 4. Германия | Анна Вайдель / Юстус Штрелов (6) +1:10,1
  • 5. Германия | Франциска Пройсс / Филипп Наврат (4) +1:16,0
  • 6. Швеция | Анна Магнуссон / Йеспер Нелин (8) +1:39,0
  • 7. Словения | Полона Клеменчич / Яков Фак (6) +1:41,1
  • 8. Латвия | Байба Бендика / Андрейс Расторгуевс (8) +1:42,3
  • 9. Бельгия | Лотте Ли / Флоран Клод (7) +2:21,8
  • 10. Чехия | Джессика Йислова / Михал Крчмарж (10) +2:46,5
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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