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Украинцы заняли 3-е место в массстарте биатлонной Рождественской гонки
Хорошие новости из Германии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Гельзенкирхене проходит биатлонная Рождественская гонка 2024. Украина представлена Юлией Джимой и Дмитрием Пидручным.
В масс-старте украинцы заняли 3-е место. Джима и Пидручный суммарно сделали 3 промаха. Победа - за норвежцами, вторые - французы.
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Результаты масс-старта:
- 1. Норвегия | Каролине-Оффигстад Кноттен / Стурла Легрейд (3) 33:50,3
- 2. Франция | Жюлья Симон / Фабьен Клод (7) +37,2
- 3. Украина | Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (3) +1:01,9
- 4. Германия | Анна Вайдель / Юстус Штрелов (6) +1:10,1
- 5. Германия | Франциска Пройсс / Филипп Наврат (4) +1:16,0
- 6. Швеция | Анна Магнуссон / Йеспер Нелин (8) +1:39,0
- 7. Словения | Полона Клеменчич / Яков Фак (6) +1:41,1
- 8. Латвия | Байба Бендика / Андрейс Расторгуевс (8) +1:42,3
- 9. Бельгия | Лотте Ли / Флоран Клод (7) +2:21,8
- 10. Чехия | Джессика Йислова / Михал Крчмарж (10) +2:46,5
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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