Джима и Пидручный начали гонку преследования среди лидеров, но удержать позицию не удалось

В немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная ежегодная Рождественская шоу-гонка по биатлону, в которой Украину представлял тандем Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного.

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Победители на кругах протяженностью 1,3 километра определялись по итогам двух этапов. После масс-старта пары ожидала решающая гонка преследования.

На этапе преследования Украина вышла на второе место. Впрочем, после первого штрафного круга Юлии Джимы на следующем рубеже стоя тандем потерял четыре позиции в зачете. Финиш "сине-желтые" пересекли седьмыми, с отставанием в 2:07 минуты от лидеров.