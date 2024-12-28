Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джима и Пидручный начали гонку преследования среди лидеров, но удержать позицию не удалось
После стартового этапа масс-старта сине-желтые занимали третье место
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В немецком Гельзенкирхене состоялась традиционная ежегодная Рождественская шоу-гонка по биатлону, в которой Украину представлял тандем Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного.
Победители на кругах протяженностью 1,3 километра определялись по итогам двух этапов. После масс-старта пары ожидала решающая гонка преследования.
На этапе преследования Украина вышла на второе место. Впрочем, после первого штрафного круга Юлии Джимы на следующем рубеже стоя тандем потерял четыре позиции в зачете. Финиш "сине-желтые" пересекли седьмыми, с отставанием в 2:07 минуты от лидеров.
Популярное сейчас
- Динамо может подписать игроков Руха и Ворсклы
- Мать Мудрика впервые отреагировала на скандальную ситуацию вокруг сына
- 35-летний боксер скончался спустя неделю после завоевания чемпионского пояса WBA
- Тандреволл – в составе сборной Норвегии на этап Кубка мира в Оберхофе
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы