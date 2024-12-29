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Крулько: Впервые в истории украинского биатлона состоялась запись гонки в режиме прямой трансляции
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Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько рассказал, что впервые гонки внутреннего биатлонного чемпионата будут показаны болельщикам в видео-формате в записи. Почему такой вид показа решили назвать "запись гонки в режиме прямой трансляции" вместо обычного "гонка в записи" неизвестно.
"Впервые в истории украинского биатлона состоялась запись гонки в режиме прямой трансляции. Спасибо "Суспільному" за то, что взяли на себя эту миссию и поддержали нашу идею по трансляциям чемпионатов Украины по биатлону.
Поскольку это была тестовая попытка, трансляция не выходила в прямом эфире, но все фанаты смогут посмотреть запись гонки в ближайшее время на ресурсах "Суспільного".
Следите за ресурсами Федерации биатлона Украины и мы обязательно сообщим, когда запись будет доступна.
Приятно поражен результатами наших спортсменов, изрядно порадовали юниоры.
Еще раз убедился, что у нас есть огромный потенциал. Я уверен, что нас ждут победы.
Следующий чемпионат Украины, который пройдет в Буковеле, готовимся выходить в прямой эфир.
Маленькими шагами делаем биатлон спортом номер один в стране вместе" – написал Крулько на своей странице в Facebook.
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