Биатлон
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Пидручный показал самые яркие фото Рождественской гонки
Результат – провал
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен показал самые яркие мгновения Рождественской гонки, прошедшей вчера в немецком Гельзенкирхене. Соответствующий пост Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.
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