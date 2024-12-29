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Пидручный показал самые яркие фото Рождественской гонки

Биатлон
Обновлено

Результат – провал

Пидручный показал самые яркие фото Рождественской гонки

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен показал самые яркие мгновения Рождественской гонки, прошедшей вчера в немецком Гельзенкирхене. Соответствующий пост Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

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Дмитрий Пидручный
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