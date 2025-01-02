Пидручный провел первую тренировку в 2025 году. Фото

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен уже успел провести тренировку в новом 2025 году. Соответствующий снимок Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Калинина разгромила китаянку Юэ и вышла в четвертьфинал Брисбена.