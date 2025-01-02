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Пидручный провел первую тренировку в 2025 году. Фото
Удачи, капитан
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен уже успел провести тренировку в новом 2025 году. Соответствующий снимок Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Калинина
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