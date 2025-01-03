Украина назвала состав на этап Кубка мира в Обергофе

Мужская и женская сборные Украины по биатлону назвали состав команд на четвертый этап Кубка мира сезона 2024/2025 в немецком Обергофе.

Надежда Белова отобрала в список лучших Виталия Мандзина, Дмитрия Пидручного, Антона Дудченко, Тараса Лесюка и Богдана Цымбала. Что касается Артема Тищенко, то спортсмен пока будет выступать на Кубке IBU.

Николай Зоц внес две коррективы в состав женской команды. В Германию поедут Дарья Чалик и Ирина Петренко, которые заменят Александру Меркушину и Лилию Стеблину. Также в состав коллектива вошли Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос и Елена Городная.

Напомним, что этап Кубка мира в Обергофе пройдет с 9 по 12 января.