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Украина назвала состав на этап Кубка мира в Обергофе
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мужская и женская сборные Украины по биатлону назвали состав команд на четвертый этап Кубка мира сезона 2024/2025 в немецком Обергофе.
Надежда Белова отобрала в список лучших Виталия Мандзина, Дмитрия Пидручного, Антона Дудченко, Тараса Лесюка и Богдана Цымбала. Что касается Артема Тищенко, то спортсмен пока будет выступать на Кубке IBU.
Николай Зоц внес две коррективы в состав женской команды. В Германию поедут Дарья Чалик и Ирина Петренко, которые заменят Александру Меркушину и Лилию Стеблину. Также в состав коллектива вошли Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос и Елена Городная.
Напомним, что этап Кубка мира в Обергофе пройдет с 9 по 12 января.
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