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Известная французская биатлонистка объявила о завершении карьеры
Очень рано
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Французская биатлонистка Хлоэ Шавалье объявила о завершении профессиональной карьеры. Соответствующее обращение спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
"На пути к 2025 году... и к новой жизни.
Пришло время пролистать страницу биатлона. Я прожила это исключительное приключение на 1000%: со взлетами и падениями, периодами сомнений и интенсивной радости, памятными встречами и незабываемыми моментами.
Кроме того, мне удалось разделить ее со своей старшей сестрой, и я нашла друзей на всю жизнь. Я не могла желать лучшего.
Спасибо всем, кто помогал мне, сопровождал меня, следовал за мной, поддерживал, ободрял... на этом пути" – написала Хлоэ.
Напомним, ранее главный тренер сборной Украины
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