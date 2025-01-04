Известная французская биатлонистка объявила о завершении карьеры

Французская биатлонистка Хлоэ Шавалье объявила о завершении профессиональной карьеры. Соответствующее обращение спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

"На пути к 2025 году... и к новой жизни.

Пришло время пролистать страницу биатлона. Я прожила это исключительное приключение на 1000%: со взлетами и падениями, периодами сомнений и интенсивной радости, памятными встречами и незабываемыми моментами.

Кроме того, мне удалось разделить ее со своей старшей сестрой, и я нашла друзей на всю жизнь. Я не могла желать лучшего.

Спасибо всем, кто помогал мне, сопровождал меня, следовал за мной, поддерживал, ободрял... на этом пути" – написала Хлоэ.