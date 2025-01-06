Пидручный: Каждый проведенный день с семьей – на вес золота. Фото

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен проводит подготовку к этапу Кубка мира в Германии, а в качестве моральной поддержки к нему приехала жена вместе с детьми. Соответствующий пост Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид покорила поклонников сессией в черно-белых тонах.