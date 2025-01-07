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Украина назвала состав на этап Кубка IBU в Арбере

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Украина назвала состав на этап Кубка IBU в Арбере

Фото: Артем Тищенко

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по биатлону объявила состав на этап Кубка IBU, который состоится в немецком Арбере с 9 по 12 января.

Женщины: Анастасия Меркушина, Надежда Белкина, Любовь Кипяченкова, Валерия Дмитренко, Оксана Коваленко

Мужчины: Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Денис Насыко, Роман Боровик

С Кубка мира на Кубок IBU поедет только Артем Тищенко. У девушек Александра Меркушина и Лилия Стеблина в состав команды не попали.

Напомним, что ранее Пидручный поделился семейными фото из Австрии.

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