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Украина назвала состав на этап Кубка IBU в Арбере
Болеем за наших
Фото: Артем Тищенко
Сборная Украины по биатлону объявила состав на этап Кубка IBU, который состоится в немецком Арбере с 9 по 12 января.
Женщины: Анастасия Меркушина, Надежда Белкина, Любовь Кипяченкова, Валерия Дмитренко, Оксана Коваленко
Мужчины: Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Денис Насыко, Роман Боровик
С Кубка мира на Кубок IBU поедет только Артем Тищенко. У девушек Александра Меркушина и Лилия Стеблина в состав команды не попали.
Напомним, что ранее Пидручный
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