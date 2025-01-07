Украина назвала состав на этап Кубка IBU в Арбере

Сборная Украины по биатлону объявила состав на этап Кубка IBU, который состоится в немецком Арбере с 9 по 12 января.

Женщины : Анастасия Меркушина, Надежда Белкина, Любовь Кипяченкова, Валерия Дмитренко, Оксана Коваленко

Мужчины : Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Денис Насыко, Роман Боровик

С Кубка мира на Кубок IBU поедет только Артем Тищенко. У девушек Александра Меркушина и Лилия Стеблина в состав команды не попали.