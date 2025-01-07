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Самая титулованная украинская биатлонистка в истории второй раз развелась

Биатлон
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Об этом сообщила сама спортсменка

Самая титулованная украинская биатлонистка в истории второй раз развелась

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Многолетний капитан женской сборной Украины по биатлону, легендарная Елена Пидгрушная второй раз развелась. Об этом спортсменка рассказала в интервью NV.

"Мы уже разведены. Не хотела бы об этом говорить" – сказала Елена.

Вторым мужем Пидгрушной был бывший лыжник Иван Белосюк, а впервые спортсменка вышла замуж за экс-депутата партии "Свобода" Алексея Кайду.

Елена – самая титулованная биатлонистка Украины в истории. В ее активе золото Олимпиады-2014, золото чемпионата мира 2013. Также в активе спортсменки победы и подиумы этапов Кубка мира и чемпионатов Европы.

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