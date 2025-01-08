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Лидер сборной Италии полностью пропустит сезон 2024/2025
Большая потеря для команды
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Итальянская биатлонистка Лиза Витоцци заявила, что решила сконцентрироваться на своем здоровье и полностью пропустить сезон 2024/2025.
"Я начала этот сезон с энтузиазмом и желанием снова быть среди лидеров на самом высоком уровне. К сожалению, возникшая в важный момент подготовки проблема заставила меня остановиться.
Когда я вернулась к более интенсивным тренировкам, мое тело не могло справиться даже с менее значительными нагрузками, которые подготовили тренеры.
Поэтому мы решили не форсировать возврат во избежание дальнейших рисков и не сорвать тренировки в последующие месяцы. Мы перенесли фокус на Олимпийские игры в Милане-2026, являющиеся главной целью этого олимпийского цикла" - сказала Лиза.
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