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Лидер сборной Италии полностью пропустит сезон 2024/2025

Биатлон

Большая потеря для команды

Лидер сборной Италии полностью пропустит сезон 2024/2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Итальянская биатлонистка Лиза Витоцци заявила, что решила сконцентрироваться на своем здоровье и полностью пропустить сезон 2024/2025.

"Я начала этот сезон с энтузиазмом и желанием снова быть среди лидеров на самом высоком уровне. К сожалению, возникшая в важный момент подготовки проблема заставила меня остановиться.

Когда я вернулась к более интенсивным тренировкам, мое тело не могло справиться даже с менее значительными нагрузками, которые подготовили тренеры.

Поэтому мы решили не форсировать возврат во избежание дальнейших рисков и не сорвать тренировки в последующие месяцы. Мы перенесли фокус на Олимпийские игры в Милане-2026, являющиеся главной целью этого олимпийского цикла" - сказала Лиза.

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Источник:
fisi.org
Опубликовал: Андрей Хижняк
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