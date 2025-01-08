Пидручный разыгрывает биб лучшего биатлониста планеты. Фото

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продолжает участие в благотворительной инициативе "Биб за донат" для проекта "Smart and Save".

После лотов с австрийцем Симоном Эдером и норвежцем Эндре Стремсхаймом наш спортсмен нашел еще одного биатлониста, готового отдать свой гоночный биб и подписать его. На этот раз им стал Йоханнес Бе – лучший биатлонист планеты последних лет. Соответствующий пост Дмитрий опубликовал на своей официальной странице в Instagram.