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Пидручный разыгрывает биб лучшего биатлониста планеты. Фото

Биатлон

Супер лот

Пидручный разыгрывает биб лучшего биатлониста планеты. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продолжает участие в благотворительной инициативе "Биб за донат" для проекта "Smart and Save".

После лотов с австрийцем Симоном Эдером и норвежцем Эндре Стремсхаймом наш спортсмен нашел еще одного биатлониста, готового отдать свой гоночный биб и подписать его. На этот раз им стал Йоханнес Бе – лучший биатлонист планеты последних лет. Соответствующий пост Дмитрий опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что лидер сборной Италии полностью пропустит сезон 2024/2025.

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Дмитрий Пидручный
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