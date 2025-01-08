Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пидручный разыгрывает биб лучшего биатлониста планеты. Фото
Супер лот
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продолжает участие в благотворительной инициативе "Биб за донат" для проекта "Smart and Save".
После лотов с австрийцем Симоном Эдером и норвежцем Эндре Стремсхаймом наш спортсмен нашел еще одного биатлониста, готового отдать свой гоночный биб и подписать его. На этот раз им стал Йоханнес Бе – лучший биатлонист планеты последних лет. Соответствующий пост Дмитрий опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что лидер сборной Италии
Популярное сейчас
- Известный украинский голкипер потдвердил завершение карьеры. Все из-за регламента
- Забарный отказался от трансфера в ПСЖ из-за того, что в их составе есть россиянин
- Поражение Арсенала, новый владелец для Ливерпуля, Шахтер покупает Крупского, Клопп в Украине. Главные новости за 7 января
- Самая титулованная украинская биатлонистка в истории второй раз развелась
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025