  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Сборная Украины назвала состав на женский спринт Кубка мира по биатлону в Оберхофе
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины назвала состав на женский спринт Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Биатлон
Обновлено

Он немного изменился

Сборная Украины назвала состав на женский спринт Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины по биатлону назвала состав на женский спринт на Кубке мира в Оберхофе.

Женский спринт станет первым этапом Кубка мира по биатлону в 2025 году.

Напомним, что в спринтерской гонке в Анси Юлия Джима стала четвертой.

Состав Украины на женский спринт Кубка мира

1. Елена Городная

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

2. Юлия Джима

3. Кристина Дмитренко

4. Анна Кривонос

5. Дарья Чалык

Женский спринт состоится в четверг, 9 января, в 15:20 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Пидручный разыгрывает биб лучшего биатлониста планеты. Фото
yellow-arrow
Лидер сборной Италии полностью пропустит сезон 2024/2025
yellow-arrow
Самая титулованная украинская биатлонистка в истории второй раз развелась
Юлия Джима Елена Городна
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
biathlonworld
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости