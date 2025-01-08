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Сборная Украины назвала состав на женский спринт Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Он немного изменился
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по биатлону назвала состав на женский спринт на Кубке мира в Оберхофе.
Женский спринт станет первым этапом Кубка мира по биатлону в 2025 году.
Напомним, что в спринтерской гонке в Анси Юлия Джима стала четвертой.
Состав Украины на женский спринт Кубка мира
1. Елена Городная
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2. Юлия Джима
3. Кристина Дмитренко
4. Анна Кривонос
5. Дарья Чалык
Женский спринт состоится в четверг, 9 января, в 15:20 по киевскому времени.
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Источник:biathlonworld
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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