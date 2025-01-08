Сборная Украины назвала состав на женский спринт Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Сборная Украины по биатлону назвала состав на женский спринт на Кубке мира в Оберхофе.

Женский спринт станет первым этапом Кубка мира по биатлону в 2025 году.

Напомним, что в спринтерской гонке в Анси Юлия Джима стала четвертой.

Состав Украины на женский спринт Кубка мира

1. Елена Городная

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2. Юлия Джима

3. Кристина Дмитренко

4. Анна Кривонос

5. Дарья Чалык

Женский спринт состоится в четверг, 9 января, в 15:20 по киевскому времени.