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Сборная Украины определилася с составами на спринтерские гонки четвертого этапа Кубка IBU в Арбери
Соревнования стартуют завтра, 9 января
Сборная Украины по биатлону назвала составы команд на спринтерские гонки четвертого этапа Кубка IBU в Арбери.
Они состоятся 9 января. Первой стартует женский спринт в 11.00, следующим будет идти мужской в 14.30.
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Состав Украины
Женщины
22. Надежда Белкина
27. Анастасия Меркушина
42. Любовь Кипяченкова
56. Валерия Дмитренко
84. Оксана Коваленко
Мужчины
2. Артем Тищенко
55. Руслан Ткаленко
65. Денис Насико
103. Александр Пономаренко
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