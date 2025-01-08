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Пидручный: На этой недел мы разыгрываем биб Йоханнеса Бё

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Также биатлонист рассказал о сложностях трассы в Оберхофе

Пидручный: На этой недел мы разыгрываем биб Йоханнеса Бё

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал, чего ждет от этапа Кубка мира в Оберхофе.

"Трасса здесь имеет свои особенности и сложность. В частности, здесь есть один очень длинный, тяжелый и крутой подъем в начале дистанции. Есть сложные спуски, и, обычно, когда здесь плохая погода, трасса разбивается сильно. В таком случае спуски становятся технически сложными, часто случаются падения.

Эти два дня мы были на тренировках и чувствовался сильный ветер. Это главные сложности Оберхофа - это погода и порывы ветра. По прогнозу, на наши гонки погода должна быть отличная, но также передают сильный ветер.

Мои сборы во время каждого этапа? В общем около 400 тысяч уже собрали за месяц и неделю сезона. Это довольно внушительная сумма - в прошлом году таких темпов не было. На этой неделе, например, мы разыгрываем биб лидера мирового биатлона — Йоханнеса Бё. Призываю всех присоединиться, ведь это хороший шанс получить биб своего кумира.

Йоханнес редко дарит свои бибы, но под такую инициативу, под мой сбор для детей, он положительно отреагировал и сказал, что поможет", — сказал Пидручный.

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Источник:
АСЖУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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