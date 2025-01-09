  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Две украинки – в ТОП-30 спринта на этапе Кубка IBU в Арбере
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Две украинки – в ТОП-30 спринта на этапе Кубка IBU в Арбере

Биатлон
Обновлено

Результаты женской гонки

Две украинки – в ТОП-30 спринта на этапе Кубка IBU в Арбере

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 9 января, в рамках четвертого этапа Кубка IBU сезона 2024/2025 состоялась спринтерская гонка у девушек.

Победу в забеге на 7,5 километров одержала представительница Франции Амандин Анжен, серебро у ее соотечественницы Софи Шово, а ТОП-3 замкнула итальянка Ребекка Пасслер.

Что касается украинок, лучшей среди наших стала Анастасия Меркушина, которая с двумя промахами в итоге финишировала на 26-й позиции.

Кубок IBU. Спринт. Женщины

1. Амандин Анжен (0+0)

2. Софи Шово (1+0) +3,7

3. Ребекка Пасслер (0+0)+22,5

.

.

.

26. Анастасия Меркушина (0+2) +2:15,5

29. Любовь Кипяченкова (0+2) +2:18,1

38. Надежда Белкина (2+2) +2:47,0

53. Валерия Дмитренко (3+0) +3:38,2

57. Оксана Коваленко (2+2) +3:59,9

По теме
yellow-arrow
Пидручный: На этой недел мы разыгрываем биб Йоханнеса Бё
yellow-arrow
Сборная Украины определилася с составами на спринтерские гонки четвертого этапа Кубка IBU в Арбери
yellow-arrow
Сборная Украины назвала состав на женский спринт Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Кубок IBU
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости