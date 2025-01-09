Две украинки – в ТОП-30 спринта на этапе Кубка IBU в Арбере

Сегодня, 9 января, в рамках четвертого этапа Кубка IBU сезона 2024/2025 состоялась спринтерская гонка у девушек.

Победу в забеге на 7,5 километров одержала представительница Франции Амандин Анжен, серебро у ее соотечественницы Софи Шово, а ТОП-3 замкнула итальянка Ребекка Пасслер.

Что касается украинок, лучшей среди наших стала Анастасия Меркушина, которая с двумя промахами в итоге финишировала на 26-й позиции.

Кубок IBU. Спринт. Женщины

1. Амандин Анжен (0+0)

2. Софи Шово (1+0) +3,7

3. Ребекка Пасслер (0+0)+22,5

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26. Анастасия Меркушина (0+2) +2:15,5

29. Любовь Кипяченкова (0+2) +2:18,1

38. Надежда Белкина (2+2) +2:47,0

53. Валерия Дмитренко (3+0) +3:38,2

57. Оксана Коваленко (2+2) +3:59,9